Він заявив, що США працюють над тим, щоб покласти край війні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незалежна Україна буде існувати "набагато довше", ніж президент РФ Володимир Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"По-перше, Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж буде Володимир Путін. Так чи інакше Україна буде, а Путіна в якийсь момент не буде", - сказав Блінкен.

За його словами, США намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань.

"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань заподіює російська агресія тим часом і саме над цим ми працюємо щосили, щоб обмежити, зупинити, покласти край війні, яку веде Росія", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної та економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії просить НАТО закрити небо над країною, встановивши безпольотну зону.

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