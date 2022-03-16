Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незалежна Україна буде існувати "набагато довше", ніж президент РФ Володимир Путін.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"По-перше, Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж буде Володимир Путін. Так чи інакше Україна буде, а Путіна в якийсь момент не буде", - сказав Блінкен.
За його словами, США намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань.
"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань заподіює російська агресія тим часом і саме над цим ми працюємо щосили, щоб обмежити, зупинити, покласти край війні, яку веде Росія", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 15 березня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної та економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.
Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії просить НАТО закрити небо над країною, встановивши безпольотну зону.