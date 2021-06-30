Судячи з переписки, Рабінович закликав колег не приходити на роботу 1 липня.

Депутати з партії "Опозиційна платформа - За життя" бойкотуватимуть позачергове засідання парламенту в четвер, 1 липня.

Про це свідчить фрагмент переписки у фракційному чаті ОПЗЖ, який оприлюднило видання "Апостроф".

Зокрема, співголова фракції Вадим Рабінович повідомив про ухвалення рішення "нікому завтра не приходити на позачергове засідання".

В іншому повідомленні Рабінович закликав колег сьогодні підтримати законопроект №4364 "Про платіжні послуги".

Напередодні стало відомо, що позачергове засідання ВР 1 липня скликається на вимогу президента Володимира Зеленського. Його порядок денний включає проект закону про корінні народи України (№5506) та законопроекти, що стосуються реформи містобудівної діяльності (№5655, №5656). Крім того, розглядатиметься ініціатива щодо визнання таким, що втратив чинність, закону "Про створення зони вільної економічної зони "Крим" (№5502-д). У зв’язку з цим пропонується внести зміни до Митного кодексу (№5503-д).

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Водночас у порядку денному стоїть законопроект щодо адміністрування податків і зборів у тимчасово окупованому Криму (№5501-д).

Також 1 липня ВР розгляне законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті , так званий закон про олігархів (№5599).

Крім того, в порядку денному – законопроект про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (№5551) та проект закону про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).

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Автори: Юрій Годован, Тетяна Поляковська