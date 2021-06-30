Депутат оцінив "збиток" в 60 тисяч гривень - каже, що постраждав його піджак.

У центрі Харкова під будівлею ОДА депутата міськради від ОПЗЖ Анатолія Родзинського облили жовтою рідиною, як стверджується - сечею.

Відповідне відео було опубліковано напередодні в Youtube.

Автор ролика стверджує, що депутату помстилися за "схему обману інвалідів". На записі видно, як невідомий у кепці та медичній масці підбіг до депутата і вилив на нього рідину.

В організації "Традиція і порядок", яка раніше вже звинувачувала представника ОПЗЖ в порушенні закону, заявили про непричетність до того, що сталося, пише Newsroom.

"Наша діяльність проти нього - частина боротьби з шахраями. Ми вже обіцяли, що він буде пандусом, і по ньому будуть їздити ті інваліди, яких він свого часу обдурив на величезні гроші. Але ось яка штука, безліч шахраїв, такі як Скоробагач, виявляються ще й депутатами від партії Медведчука. Конкретно ці дії могли вчинити ошукані Родзинським люди", - заявили в русі.

Родзинський на своїй сторінці в Facebook заявив, що йому "попсували піджачок Brioni".

"Я продовжую робити те, що вважаю правильним! "Хлопчикам" можу сказати, що за те в чому ви берете участь за 100-200 грн, вам світить до 4 років в'язниці або 5 років колонії, бо це хуліганство в групі осіб, з нанесенням матеріальної шкоди в 60 тисяч грн", - написав депутат.

Раніше в Харкові стався конфлікт між представниками "Нацкорпусу" і прихильниками "Опозиційної платформи - За життя".

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Автор: Юрій Годован