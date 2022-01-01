Минулого разу Німеччина головувала у G7 у 2015 році.

Німеччина у 2022 році, в рамках головування у "Великій сімці", очолить "Групу підтримки" G7 в Україні.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті головування Британії у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

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"Сьогодні останній день головування Великої Британії в Групі послів G7 в Україні. Для нас було честю й привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Німеччини Анці Фельдгузен і команді Посольства Німеччини в Україні". - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2021 року Британія почала головувати у "Великій сімці" і відповідно у "Групі підтримки" України G7.

14 червня 2021 року голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) після зустрічі на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі закликали Російську Федерацію відвести війська від східних кордонів України.

Минулого разу Німеччина головувала у G7 у 2015 році.

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