Країни G7 назвали умови скасування санкцій проти Росії

Про це йдеться в спільній заяві, що міністри закордонних справ країн G7 (США, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Велика Британія, Японія) прийняли на зустрічі в німецькому Любеку, пише ZN.

"G7 підкреслює тісний зв'язок між повним виконанням мінських угод та міжнародними санкціями", - йдеться в документі.

Читайте такожГлави МЗС країн G7: Ефективні реформи зміцнять довіру світу до української економіки

Міністри привітали перші кроки України та Росії на шляху до виконання угоди про припинення вогню, відзначивши "необхідність значного і швидкого прогресу у врегулюванні решти деталей".

Вони закликали всі сторони виконувати домовленості, а також до подальшого висновку важких озброєнь. Глави зовнішньополітичних відомств також заявили, що Росія повинна скористатися своїм "значним впливом" на бойовиків.