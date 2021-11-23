За його словами, лише у єдності з партнерами Україна зможе не допустити прямої агресії з боку Російської Федерації.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що нинішня активність Росії спрямована на дестабілізацію всередині України, НАТО і Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", до якого він долучився по відеозв'язку.

Відповідаючи на запитання щодо поточного військового загострення, Резніков зазначив, що провів зустрічі з колегами з Великобританії та США - Беном Волесом та Ллойдом Остіном. "Можу вас запевнити, що і в оцінках наших, і в фактажі, який дає їхня розвідка, і порівняно з нашою розвідкою, ми абсолютно співпадаємо. Можливо, трішки у нас оцінка є різна", - сказав він.

Міністр пояснив, що Україна спокійніше сприймає загрозу і ризики, адже вже звикла до стану війни.

Читайте такожГенерал сказав, що буде "надзвичайно потужним" ударом по Путіну"Тому всі факти збільшення кількості техніки уздовж наших кордонів для нас не є новиною. Вони відбувалися що кожні навчання і тренування, які проводили наші недружні сусіди. Але є позитивний момент у тому, що нарешті цивілізований Західний світ через свої засоби масової інформації побачив, побачив - у лапках, тому що вони й раніше могли б це бачити, що відбувається", - зазначив Резніков.

Він висловив думку, що це "посилює сьогодні нарешті позицію України".

"Тому що тільки разом, тільки в єдності і в синергії з нашими партнерами ми зможемо не допустити прямої агресії з боку Російської Федерації. Тобто, готовність у них є, але я залишаю позитивну надію, що прийняття рішення в Кремлі на це вторгнення не відбулося. Хоча, потенційно, у них така можливість є", - сказав урядовець.

Резніков також висловив думку, що сьогоднішня активність Росії спрямована на декілька речей.

"Це дестабілізація всередині України, це дестабілізація всередині країн Альянсу НАТО, це дестабілізація всередині країн Європейського Союзу", - підсумував він.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

Автор: Таня Поляковська