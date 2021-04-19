Засідання в підгрупі з безпеки ТКГ заплановане на вівторок, 20 квітня, на 10.00.

Політичні радники лідерів чотирьох країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини і Франції) доручили політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України вдосконалити режим припинення вогню.

Читайте такожВ Євросоюзі вбачають ризик загострення на кордонах України - БоррельЯк повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у соціальній мережі Facebook, 19 квітня відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" в режимі відеоконференції.

Зокрема, головним питанням перемовин стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

«Усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню», - наголошується у повідомленні.

При цьому, в ході перемовин прозвучала пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах.

У зв’язку з цим вказано, що конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановане на вівторок, 20 квітня, на 10.00.

Що цьому передувало

16 квітня у Парижі президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка брала участь у ній у форматі відеозв’язку, заявив, що політичні радники керівників чотирьох держав 19 квітня працюватимуть над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Автор: Віталій Саєнко