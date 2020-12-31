Глава МЗС не вважає "глухим кутом" ситуацію, що нова зустріч лідерів у цьому форматі не відбулася.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що "нормандський формат" переговорів стосовно Донбасу "живіший від усіх живих".

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю ТСН.

"Живіший від усіх живих", - наголосив Кулеба, відповідаючи на запитання про "нормандський формат".

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Глава МЗС не вважає "глухим кутом" ситуацію, що нова зустріч лідерів у цьому форматі не відбулася.

"Був перший рік, коли всі їхали по дуже швидкій дорозі і було досягнуто конкретних результатів. Але потім РФ низкою своїх дій перетворила хайвей на роздовбаний шлях, яким дуже важко доводиться їхати, та ще й з максимальною обережністю, щоб не відірвати колесо. Але їдемо, будемо їхати, тому що наша мета, мета президента не змінюється - це мир в Україні, відновлення територіальної цілісності України. І для досягнення цього результату треба говорити не з якимись посередниками, а з Росією, яка почала цю війну", - наголосив Кулеба.

Також глава МЗС зазначив, що на рівні міністрів закордонних справ "нормандський формат" теж "живий", але "перебуває в медикаментозному сні".

"І в цей медикаментозний сон його поклало Міністерство закордонних справ РФ", - додав Кулеба.

Нормандський формат: що відомо

9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського, Росії - Володимира Путіна, Франції - Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. З того часу планувалося провести ще одну зустріч на рівні лідерів у Берліні, але вона досі не відбулася.

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Автор: Віталій Саєнко