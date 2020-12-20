На переконання президента України, не обійтися без Сполучених Штатів і в питанні Криму.

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден міг би посилити переговори в нормандському форматі.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому на сайті глави держави.

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"Ситуація страшна, тому я кажу справедливо - Донбас без України вмирає. Тому я вважаю, що Сполучені Штати Америки можуть дуже сильно вплинути. Я вважаю, що посилити наші переговори в нормандському форматі міг би президент Байден, знову ж тому, що він добре розуміє питання України і Росії. По-друге, він говорив про безпеку в Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало. А що робити потім? Нам потрібна реінтеграція Донбасу", - зазначив Зеленський.

Він додав, що для реінтеграції Донбасу потрібні "сильні компанії, сильні технології, безпека і гроші". "І ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б зіграти Сполучені Штати Америки", - зазначив президент.

Він додав, що Сполучені Штати сьогодні є гарантом безпеки у світі, серйозним стратегічним гравцем, "тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі та початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу".

Також, на думку Зеленського, не обійтися без Сполучених Штатів у питанні Криму. "Зараз ми створюємо "Кримську платформу" і, звичайно, хотіли б в ній бачити ті країни, які будуть ключовими гравцями, ключовими гарантами повернення і деокупації Криму. Повернення Криму і нашої територіальної цілісності. І США могли б бути лідером у цьому напрямку", - зазначив він.

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Автор: Світлана Закелова