Крим - Україна, підкреслила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Сьогоднішні вибухи у Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні - Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" - наголосила Верещук.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи з боку російської військової авіабази у Новофедорівці.

У російському Мінобороні стверджували, що потужні вибухи на військовому аеродромі в Криму сталися просто через детонацію боєприпасів. У відомстві підкреслили, що "ніякого вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було".

Вас також можуть зацікавити новини: