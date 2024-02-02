Він прокоментував чутки щодо звільнення Головнокомандувача ЗСУ, які почали ширитися ввечері 29 січня.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України заявив, що станом на 2 лютого не існує документа щодо відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ввечері 29 січня з'явилися перші чутки щодо звільнення генерала Зеленським, які підхопили іноземні ЗМІ. Джерела CNN прогнозували, що Залужного звільнять до кінця поточного тижня, однак Олексій Данілов каже - це все інформаційні хвилі.

"Документа про відставку головнокомандувача на сьогоднішній день немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити", - заявив він Українському Радіо.

Данілов нагадав, що його відомство зважає лише на офіційні постанови, а не на домисли та чутки. Доки українцям не показали згаданий документ, немає чого дестабілізувати Україну та її армію, вказав секретар РНБО.

Він натякнув, що навіть поважні видання здатні оприлюднювати дані, які не мають нічого спільного з дійсністю. "Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося", - вказав він.

Данілов зазначив, що у сучасному світі війни не тільки фізичні, але й інформаційні. Вкиди різних даних тривають 24 години на добу, вони здатні потужно вплинути на наш розум, додав чиновник.

Звільнення Залужного - як зреагував офіс Зеленського на новину

Ввечері 29 січня низка відомих українських журналістів стверджували: Зеленський "звільнив" Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. На це оперативно зреагувало Міноборони України, кажучи, що це фейк.

Згодом радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дивно дивитися на дискусію щодо подібних рішень у суспільстві, навіть якщо доказів про рішення Зеленського немає. Подоляк заявив, що оцінювати роботу Залужного - вертикаль президента.

Ввечері 29 січня прес-секретар президента Сергій Никифоров також спростував чутки про звільнення Залужного. Однак іноземні ЗМІ пишуть, що рішення по Залужному є, однак його відклали через злив інформації в ЗМІ.

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