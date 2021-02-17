Документ, зокрема пропонує передати від ОАСК до Верховного суду справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку.

На сайті Верховної Ради опубліковано внесений президентом проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції (№5067), яким пропонується скоротити повноваження Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

Читайте такожУ Раді зареєстровано три законопроекти Зеленського щодо змін в судовій системі УкраїниЗокрема, в пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що нині адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів уряду, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку и чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ (виключна підсудність).

Водночас, відповідно до документу, зважаючи на статус органів державної влади, повноваження та вплив їхніх актів на кожного громадянина чи певні соціальні групи, пропонується визначити, що справи щодо оскарження згаданих нормативно-правових актів підсудні Верховному суду як суду першої інстанції.

Згідно із законопроектом, розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень уряду здійснюватиметься ВС у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів.

Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Нацбанку розглядатимуться ВС у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах є Велика палата Верховного суду.

Також цим законопроектом уточнюється значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Ситуація навколо ОАСК

13 лютого прес-служба Офісу президента заявила, що глава держави запропонує Верховній Раді підтримати три законопроекти для вирішення проблемних питань у судовій системі.

У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду Києва і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата ВС.

Передбачається, що таке врегулювання підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Президент вважає ухвалення таких законопроектів вкрай необхідним та наполягатиме на швидкому їх розгляді.

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Автор: Костянтин Гончаров