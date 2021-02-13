Глава держави підписав три законопроекти, один з них стосується Вищої ради правосуддя.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав три законопроекти щодо судової гілки влади, і в понеділок вони стануть публічними.

Про це він розповів під час зустрічі моряків в «Борисполі», пише ТСН.

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За словами кореспондента телеканалу, йшлося, зокрема, про скорочення повноважень суддів скандального Окружного адміністративного суду Києва.

«На запитання: "Чи є в планах щось зробити з цим судом (ОАСК)?", Зеленський відповів: "Обов'язково! Ми всі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК. Я вже підписав подання законопроекту. Там не зовсім скасування. Там у межах чинного законодавства. Те, що я можу, ми заберемо всі ті повноваження, через які раніше деякі судді ОАСКу могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду», – цитує кореспондент ТСН.

Зеленський уточнив, що серед підписаних документів є законопроект про Вищу раду правосуддя.

«Там три законопроекти. І буде обов'язково законопроєкт, на який всі чекали - це про Вищу раду правосуддя. Я все це підписав. Повинно бути в понеділок», - зауважив президент.

Що передувало

28 січня Окружний адмінсуд Києва вирішив скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери у столиці, повернувши йому стару назву. Відомо про це стало тільки 11 лютого.

Наступного дня, 12 лютого, під будівлю ОАСК вийшли патріотичні організації, закликавши суддів повернути проспекту назву Бандери. Водночас окремі депутати наполягали на ліквідації суду, що відомий низкою скандальних рішень.

Справа проти суддів ОАСК

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

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Автор: УНІАН