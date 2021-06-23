Міністр Дмитро Кулеба наголосив на важливості "якісно нової" взаємодії членів НАТО з Україною у Чорному морі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на новини про відкриття попереджувального вогню Росією по військовому кораблю Великої Британії поблизу кордону з окупованим Кримом.

Свою позицію з цього приводу він написав у Twitter.

«Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам», – зазначив міністр.

«Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі», – додав Кулеба

«Обстріл» британського корабля: що відомо

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Зокрема, повідомлялося, що вогонь відкрили для зупинки «порушення російського державного кордону вЧорн ому морі».

Нібито російський бомбардувальник Су-24М о 12:19 кинув чотири осколково-фугасні бомби.

Тим часом в Міноборони Британії відповіли, що ніякого обстрілу їхнього есмінця не було.

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Автор: Катерина Шварц