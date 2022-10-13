Дипломат іронічно здивувався кількістю голосів на підтримку країни-окупанта.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно прокоментував результат Росії під час голосування резолюції у Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних "референдумів".

Про це він написав у Twitter.

"О, Боже! Я не можу бачити! Скільки, ви кажете, проголосувало за Росію? 4? Оце так!", - написав Кислиця, додавши світлину, на якій він позує із біноклем. Відео дня

Псевдореферендуми" РФ на окупованих територіях: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські окупанти провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій.

Сьогодні, 12 жовтня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо територіальної цілісності України. 143 країни проголосували "за" ухвалення цієї резолюції, 5 - "проти" (Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія), а ще 35 - "утримались".

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