Сесія облради почалася вранці в п'ятницю і тривала протягом усього дня.

У будівлі Одеської обласної ради під час сутички між депутатами постраждали поліцейський і народний депутат.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про інцидент, який стався 4 грудня, в поліцію повідомили медики.

За їх інформацією, в приміщенні облради вони надали допомогу жінці-депутату Верховної Ради, яка звернулася до них із забоєм плеча.

"За словами жінки, тілесні ушкодження вона отримала від поліцейського під час конфлікту з бійкою, який виник під час сесії облради між депутатами з різних партій і для припинення якого на місце події прибули поліцейські", - сказано в повідомленні. Сама депутат в поліцію не зверталася.

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Як зазначили в главку, у разі надходження від неї заяви буде вирішуватися питання про правову кваліфікацію події.

Крім того, як заявив начальник регіонального главку Олег Бех, він призначить службове розслідування.

"Якщо причетність поліцейського до травмування народної обраниці встановлять, щодо нього будуть прийняті найсуворіші заходи", - сказав Бех.

Також встановлено, що під час локалізації конфлікту травми (садна, забої руки) отримав один з правоохоронців, який машиною швидкої допомоги доставлений до медичного закладу.

Зловмисники, які завдали поліцейському тілесні ушкодження, встановлюються.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК

Сутички в Одеській облраді: що було раніше

Вранці 4 грудня була запланована перша сесія новообраного складу облради, але в призначений час засідання не відкрилося. Кілька десятків депутатів Одеської обласної ради вийшли на трибуну і заблокували проведення сесії, яка вперше повинна відбутися після виборів, що пройшли 25 жовтня. Зокрема, на трибуну вийшли депутати "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія" і "За майбутнє". Вони заявили, що ТВК не реєструє депутатів від партії "За майбутнє", і тому не дозволять проводити засідання.

Протягом дня між опонентами сталося кілька сутичок, в тому числі із застосуванням фізичної сили. У сесійну залу виламали двері, зламали кілька столів і стільців, підіймалися на столи, свистіли, обливалися водою.

У протистоянні взяли участь деякі депутати Одеської міської ради та Верховної Ради, які прибули для підтримки однодумців. Представники "ОПЗЖ" заявили, що постраждала депутат ВР Тетяна Плачкова. Цю інформацію Плачкова підтвердила на своїй сторінці в Facebook.

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Автор: Лариса Козова