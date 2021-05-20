За словами голови фракції, Ляшко не є найкращою кандидатурою, бо в Україні є більш фахові люди, які зможуть обіймати цю посаду і подолати коронавірус.

Фракція «Голос» не буде голосувати за кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я.

Про це сказав голова фракції «Голос» Ярослав Железняк у коментарі журналістам.

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«Ми як фракція опозиції не будемо голосувати за жодне кадрове призначення, тому наше голосування буде утриматися», - зазначив він.

За словами Железняка, фракція утримуватиметься щодо всіх кадрових питань, які сьогодні будуть у парламенті.

Голова фракції «Голос» також зауважив, що не знає історій, пов’язаних з корупцією, де б фігурував Ляшко, що, «напевно, його характеризує як порядну людину». «Але давайте скажемо відверто, він теж відповідав за боротьбу з коронавірусом увесь цей час, весь цей рік... тому в мене є певні претензії до його минулої роботи», - зазначив Железняк.

Він вважає, що Ляшко не є найкращою кандидатурою, бо в Україні є більш фахові люди, які зможуть обіймати цю посаду і подолати коронавірус. «Але якщо влада вирішить, що вони можуть призначити тільки Ляшка, який до цього був головним санітарним лікарем і заступником міністра, то нехай призначають», - підсумував депутат.

Кадрові ротації у МОЗ

18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення трьох міністрів, зокрема кандидатуру Ляшка, та проведе позачергове засідання.

Перед засіданням «Слуги народу» перший заступник фракції Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.

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Автор: Надя Пришляк