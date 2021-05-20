Фракція «Голос» не буде голосувати за кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я.
Про це сказав голова фракції «Голос» Ярослав Железняк у коментарі журналістам.
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«Ми як фракція опозиції не будемо голосувати за жодне кадрове призначення, тому наше голосування буде утриматися», - зазначив він.
За словами Железняка, фракція утримуватиметься щодо всіх кадрових питань, які сьогодні будуть у парламенті.
Голова фракції «Голос» також зауважив, що не знає історій, пов’язаних з корупцією, де б фігурував Ляшко, що, «напевно, його характеризує як порядну людину». «Але давайте скажемо відверто, він теж відповідав за боротьбу з коронавірусом увесь цей час, весь цей рік... тому в мене є певні претензії до його минулої роботи», - зазначив Железняк.
Він вважає, що Ляшко не є найкращою кандидатурою, бо в Україні є більш фахові люди, які зможуть обіймати цю посаду і подолати коронавірус. «Але якщо влада вирішить, що вони можуть призначити тільки Ляшка, який до цього був головним санітарним лікарем і заступником міністра, то нехай призначають», - підсумував депутат.
Кадрові ротації у МОЗ
- 18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
- 19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.
- 19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.
- Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення трьох міністрів, зокрема кандидатуру Ляшка, та проведе позачергове засідання.
- Перед засіданням «Слуги народу» перший заступник фракції Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.
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