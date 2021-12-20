За його словами, потрібно сподіватися на краще і готуватися до гіршого.

Віце-президент Європейської Комісії, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель прокоментував загрозу російського вторгнення на територію України.

Заява опублікована в його блозі.

За словами Борреля, кінцеві наміри Росії не ясні, за винятком того, що вона прагне послабити Україну.

"Можуть розгортатися різні сценарії. Як я сказав в Європейському парламенті в Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого. Ми не можемо виключити бажання Росії використовувати цю кризу як важіль для досягнення заявленої мети щодо зміни структури безпеки в Європі", - написав він.

Читайте такожЛитва готова надати Україні летальну зброюВ ЄС знають, що одних слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва, зазначив Боррель.

"Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України матимуть важкі наслідки", - зазначив він.

Можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.

Автор: Людмила Жерновська