На сайті Офісу президента внесли виправлення в заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією року.

На сайті Офісу президента (ОП) виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським, головною позитивною подією року. В даний час там вказано, що такої думки дотримуються 11,3% громадян.

Читайте такожБудівництво доріг у ході "Великого будівництва" українці назвали єдиною позитивною подією 2020 року - опитуванняЯк зазначається на сайті Офісу президента, новина містить виправлення – змінено заголовок, перший та другий абзаци. В ОП перепрошують за неточність.

"За уточненою інформацією від Фонду "Демократичні ініціативи", програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. "Велике будівництво" – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно", - йдеться в повідомленні.

Перед цим ОП з посиланням на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва та КМІС повідомив, що 93% опитаних українців назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією 2020 року.

У вою чергу науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань звинуватив ОП в маніпулюванні їхніми соціологічними даними. Він повідомив, що насправді "Велике будівництво" відзначило лише 11,3% опитаних. З цих 11,3% позитивно її оцінили 93%. За словами Гараня, у такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента.

Зазначимо, що вчора були оприлюднені результати опитування громадської думки, проведеного на початку грудня Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, згідно з якими 93% українців позитивно оцінили факт будівництва та ремонту доріг у 2020 році.

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Автор: УНІАН