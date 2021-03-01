Політик запевнила, що не має планів щодо створення власної політсили.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко відповіла на питання про свої політичні амбіції.

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Марченко приєдналася до партії ОПЗЖ після того, як проти неї і Медведчука були введені санкції. В партії практично відразу заговорили про те, що бачать в ній кандидата в президенти.

В інтерв'ю "Стране" Марченко запевнила, що не має планів зі створення власної політсили, і вірить в ОПЗЖ.

Відповідаючи на питання про те, чи є у неї плани в майбутньому балотуватися в президенти, Марченко не підтвердила, але і не відкинула такої можливості.

«На все воля Божа", - заявила політик.

Марченко в політиці: що відомо

19 лютого Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення про застосування санкцій проти кума президента РФ, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Вже наступного дня Марченко заявила, що вступає в партію Медведчука - ОПЗЖ.

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Автор: УНІАН