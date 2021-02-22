Нещодавно дружина Медведчука потрапила під санкції й одразу вступила до лав ОПЗЖ.

Дружина кума президента РФ та одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко може в майбутньому піти на президентські вибори.

Такий прогноз зробив нардеп від ОПЗЖ Юрій Павленко, пише hromadske.

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Він уточнив, що в партії позитивно поставилися до вступу до її лав Марченко та побачили в цьому нові можливості. Павленко додав, що в ОПЗЖ не виключають участі дружини Медведчука у майбутній президентскій кампанії.

"Вона, на мій погляд, змогла би скласти конкуренцію і чинному президенту, й іншим кандидатам", - сказав Павленко.

При цьому він додав, що поки про це "зарано говорити".

Марченко в політиці: що відомо

19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Наступного дня Марченко заявила, що вступає в партію Медведчука - ОПЗЖ.

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Автор: УНІАН