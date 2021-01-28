Політик на засідання Ради надів люксовий годинник Breguet Classique.

Народний депутат Олександр Пузанов з партії "Опозиційна платформа За життя" прийшов на засідання Верховної Ради 28 січня з люксовим годинником.

Знімок годинника нардепа опублікував фотограф "Апостроф" Олександр Гончаров.

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На ньому видно, що на руці політика красується годинник Breguet Classique, який в інтернет-магазинах продають за 21,5 тисячі доларів.

За нинішнім курсом, такі годинники коштують понад 606 тисяч гривень, що становить понад 100 мінімальних заробітних плат в Україні.

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Автор: УНІАН