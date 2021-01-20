Члени фракції «Голос» утрималися від голосування за направлення цього звернення до суду.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся до Конституційного суду з рекомендацією розглянути питання відповідності Олександра Тупицького посаді судді КСУ.

Про це секретар комітету, народний депутат Роман Костенко (фракція «Голос») повідомив у Facebook.

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Він зазначив, що сьогодні на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки було розглянуто звернення комітету до Конституційного суду України з рекомендацією розглянути питання відповідності Тупицького посаді судді КСУ.

«Підставою такого звернення стала інформація, яка поширюється про нього у ЗМІ, в тому числі про участь у злочинах», - зазначив Костенко.

При цьому він заявив, що члени фракції «Голос» утрималися від голосування за направлення цього звернення до суду. «Ми вважаємо, що оцінку такій інформації повинні надавати правоохоронні органи. На нашу думку, це не входить у сферу відання комітету», - додав Костенко.

За його словами, фракція вважає, що кризу довіри до Конституційного суду потрібно вирішувати в будь-якому випадку, однак це повинно відбуватися у законний спосіб.

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Автор: Надя Пришляк