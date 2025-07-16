На початку липня Кабмін звільнив з посади мовного омбудсмена Тараса Кременя.

15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

"Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови", – написав він.

Олена Івановська: що відомо

Олена Івановська – докторка філологічних наук. Також вона є професоркою та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому працює на кафедрі фольклористики. Викладає фольклорний аспект звичаєвого права, методику навчання фольклору та суб’єктно-образну систему фольклору.

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Мовний омбудсмен в Україні: що треба знати

В Україні посаду Уповноваженого із захисту державної мови створили 2019 року відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". З 2020 року цю посаду обіймав політик, науковець і громадський діяч Тарас Кремінь

На початку липня Кабмін звільнив з посади мовного омбудсмена Тараса Кременя. Причиною стало закінчення терміну його перебування на цій посаді. Він перебував на цій посаді 5 років.

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