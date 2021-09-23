З 21 по 29 вересня подія пройде під гаслом: "Нові можливості, нові горизонти".

Перша леді, дружина президента України Олена Зеленська взяла участь у церемонії відкриття Пекінського міжнародного кінофестивалю, що був присвячений, зокрема, ювілею заснування Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомляє China.org.

На сайті фестивалю зазначається, що захід став одним з найвпливовіших культурних заходів Пекіну і відіграв важливу роль у кіноіндустрії Китаю.

Серед організаторів - China Media Group та влада Пекіна. З 21 по 29 вересня подія пройде під гаслом: "Нові можливості, нові горизонти".

Основним напрямком і темою цьогорічного кінофестивалю в Пекіні стало 100-річчя з дня заснування Комуністичної партії Китаю. У програмі – низка онлайн та офлайн подій, відкриття червоної доріжки й церемонія нагородження.

Серед почесних гостей фестивалю були міністр культури й спорту Греції Ліна Мендоні, а також перша леді України Олена Зеленська.

"Я вірю, що кіно і телеіндустрія відкриє новий розділ у китайсько-українських відносинах. Фестиваль стане не тільки прекрасним прикладом поглиблення обмінів між кінематографістами та іншими сферами двох країн, а й важливим майданчиком для культурного співробітництва між Китаєм та Україною", – цитує слова Зеленської China.org.

У липні 2021 року президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з китайським комуністичним лідером Сі Цзіньпіном. Глави держави тоді обговорили, зокрема, безвіз, співпрацю під час пандемії і торговельно-економічні відносини.

Того ж місяця глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про бажання перейняти досвід Компартії Китаю в управлінні країною. Проте невдовзі – після хвилі обурення – слова Арахамії намагалися спростувати його ж колеги.

Сам глава МЗС України Дмитро Кулеба заспокоював, що, мовляв, розвороту в бік Китаю немає: "Може хтось бачить якесь особливе зближення Києва та Пекіна, я бачу нормальний процес співробітництва у сфері торгівлі й у сфері боротьби з пандемією коронавірусу. З усіх стратегічних безпекових питань, або з питань стратегічних галузей економіки, ми насамперед працюємо з нашими західними партнерами - Європейським Союзом, Сполученими Штатами".

Все це сталося на тлі скандалу у червні. Як писало агентство AP, Китай погрожував затримкою поставки вакцин від коронавірусу CoronaVac, призначених для України, якщо вона не припинить підтримувати заклик ООН щодо більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян.

Автор: Яна Ставська