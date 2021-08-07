Дипломат наголосив, що Україна "є частиною західного світу".

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба не вважає, що Україна особливо зближується з Китаєм.

Про це він заявив у коментарі Голосу Америки під час робочого візиту до Вашингтону.

"Може хтось бачить якесь особливе зближення Києва та Пекіна, я бачу нормальний процес співробітництва у сфері торгівлі й у сфері боротьби з пандемією коронавірусу. З усіх стратегічних безпекових питань, або з питань стратегічних галузей економіки, ми насамперед працюємо з нашими західними партнерами - Європейським Союзом, Сполученими Штатами", – відповів глава міністерства.

Головний дипломат країни також пояснив, що інцидент з відкликанням підпису під закликом ООН на користь китайської влади "вичерпаний".

Читайте такожПідготовка візиту Зеленського до США виходить на фінішну пряму - посол"Ми провели детальні консультації, детально роз’яснили, що відбулося, і обидві сторони - як Україна, так і Сполучені Штати та інші наші західні партнери, винесли свої уроки з цього - що робити, щоб подібні ситуації не траплялися у майбутньому", – пояснив Кулеба.

Дипломат ще раз наголосив, що Україна "є частиною західного світу".

"Але торгівля з Китаєм є об’єктивною реальністю, і навіть попри ту принципову політику, яку здійснюють Сполучені Штати відносно Китаю у сфері безпеки, торгівля при цьому рухається своїм шляхом. І саме за такою моделлю розвиваються наші відносини з Китаєм", – уточнив Кулеба.

Що передувало

26 червня Associated Press із посиланням на власні джерела серед дипломатів в структурах ООН писало, що Китай погрожував затримкою поставки вакцин від коронавірусу CoronaVac, призначених для України, якщо вона не припинить підтримувати заклик ООН щодо більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян.

Вже 7 липня глава президентської фракції у Раді Давид Арахамія в інтерв’ю китайській державній газеті заявляв, що політсила буде переймати досвід комуністичного режиму КНР. Через його однопартійцю Олександру Корнієнку довелося уточнювати, що ж мав на увазі "слуга".

18 липня спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пригрозив, що Україна буде змушена переорієнтувати свої інтереси на Схід, якщо в Євросоюзі та США буде посилюватися вплив російських лобістів і буде реалізована політика здачі українських інтересів.

Автор: Яна Ставська