Зранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха та облгазів.

Одіозний олігарх Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України та БЕБ підозру у вчиненні злочину.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в СБУ, СБУ та Бюро економічної безпеки сьогодні вручають підозри самому Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. З ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха ("РГК", "Йє енергія") та облгазів.

Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За даними наших джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд. гривень.

Відео дня

Обшуки у компаніях Фірташа - деталі

У березні детективи Бюро економічної безпеки при оперативному супроводі Служби безпеки провели обшуки в 16 регіональних газових підприємствах і офісах групи компаній "Регіональна газова компанія".

В результаті обшуків задокументовано факт протиправного використання тарифних коштів, передбачених на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат, що призвело до нанесення державі збитків у сумі майже 3,5 млрд грн.