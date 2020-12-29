Близькі до проходження партії "Українська стратегія Гройсмана" та "Сила і честь".

До Верховної Ради України пройшли б чотири партії, якби вибори відбувалися найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування, проведеного з 16 по 23 грудня, оприлюднила компанія "Українська соціологічна група".

За даними опитування, партія "Опозиційна платформа - За життя " отримала б підтримку 23,8% опитаних, які б брали учать у голосуванні та визначилися з вибором. Трохи відстає партія "Слуга народу" - 21,9%. На третьому місці - партія "Європейська солідарність", яку готові підтримати 15,6% опитаних. Також подолала б 5% бар'єр партія "Батьківщина"- 8,2%.

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Близькими до проходження в парламент є партії "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8% та "Сила і честь" - 4,5%. Партію "Свобода" готові підтримати 3,5%опитаних, а Партію Шарія - 3,1%.

В опитуванні взяли участь 1205 респондентів. Метод проведення - індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання. Похибка не перевищує 3%.

Нагадаємо, згідно з соцопитуваннями, в разі проведення виборів до Верховної Ради пройшли б чотири партії - "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "ВО "Батьківщина".

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Автор: Надя Пришляк