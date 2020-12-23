Колишньому президенту та лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку не довіряють 74% українців, довіряють – 23%.

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює чинний президент України Володимир Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 56%.

Читайте такожБільшість українців не хотіли б повернутися в "домайданні" часи – опитуванняПро це свідчать передані УНІАН результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня.

Крім того, 30% опитаних довіряють меру Києва Віталію Кличку, водночас 58% - йому не довіряють. Колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють – 29%, не довіряють - 61%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову – 27% і 30% відповідно (ще 27% - його не знають).

Лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко – довіряють 25%, не довіряють – 73%.

Співголові політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрію Бойку – 24% та 55% відповідно (17% – його не знають).

Колишньому президенту та лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку – 23% і 74%, голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку – 19% та 66% (12% – не знають). Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більше половини – йому не довіряють.

«Найкращий баланс довіри/недовіри мають президент Зеленський (-15%) та голова парламенту Разумков (-13%). У Кличка різниця становить -28%, Бойка – -31%, Гройсмана – -32%, Д.Шмигаля – -38%. Найгірші показники у Вадима Рабіновича (-46%), Медведчука (-47%), Тимошенко (-48%) та Порошенка (-51%)», - йдеться в повідомленні.

***Опитування проводилось 16-20 грудня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров