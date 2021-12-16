Українці обговорюють зірваний ефір парламентського телеканалу.

П’ятий президент України і нардеп з фракції "ЄС" Петро Порошенко увірвався до нової студії телеканалу "Рада", обладнаної в кулуарах парламенту.

Читайте такожУ Дніпрі Порошенко сховався в машині від питання ветерана про корупцію - блогерАні цю витівку, ані подальшу перепалку з народним депутатом України Данилом Гетманцевим (фракція "Слуга народу") соцмережі не оминули увагою.У такий спосіб Порошенко хотів заявити про нібито незаконного витрачання коштів на облаштування студії. В соцмережах йому дорікнули, що він і сам крадій.

Багато хто коментував з позиції "зробив він, соромно мені":

Хтось ділився тим, про що йому нагадала така поведінка. "Батя в здании", "Тамада", - писали користувачі.

"Коли п'яний колишній прийшов на весілля", - прокоментував блогер Сергій Іванов.

В мережі робили припущення, чому Порошенко пішов на такий вчинок. Масово писали про психічні порушення та проблеми з алкоголем.

Утім інші користувачі наголошували - що особисті симпатії не привід стверджувати, що хтось пиячить. Так чи інакше - експресивний вчинок вразив всіх.

Кепкували в соцмережах і над позами Порошенка. Коли він увірвався в ефір, був розвернутий до глядачів спиною. Потім на прохання Гетманцева розвернувся. Вимовляючи промову він робив упізнаваний жест руками.

І поки одні не розуміли, що відбулося, інші гадали, чий рейтинг намагався підняти нардеп.

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Автор: Анастасія Печенюк