Ба більше, мовиться про мільярди доларів, а не рублів.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat розповів, що Росія з 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків і лідерів думок в Україні, але, зрештою, ті їх кинули на гроші.

Епічним провалом ФСБ Росії він поділився в ефірі Youtube каналу "Продолжение следует".

"...йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 14-го року і до сьогодні. Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен з них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня", – розповідає журналіст-розслідувач.

За його словами, зрештою агентура не спрацювала: "І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули".

"Держпереворот" в Україні – що відомо

Нагадаємо, ще в листопаді минулого року президент Володимир Зеленьский запевняв, що має інформацію про підготовку в Україні державного перевороту за участю "представників Росії". Серед потенційних дат згадувалися 1-2 грудня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

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