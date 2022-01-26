Президент Росії тримає гроші в банку, який вже знаходиться під санкціями, стверджує спікер лідера країни.

Розмови влади США про запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна є політично деструктивними.

Заклики Вашингтона до обмежувальних заходів проти глави РФ неболючі, публікує слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова "РИА Новости".

Спікер лідера Росії, зокрема, прокоментував заклики влади Штатів до заморожування "активів Путіна".

"Заклики Вашингтона до санкцій проти Путіна не болючі, політично деструктивні... Президент тримає гроші в банку "Росія", який і так під санкціями", – стверджував Пєсков.

Читайте такожМожуть торкнутися Путіна: Британія готує жорсткі санкції проти РФ у разі нападу на УкраїнуРаніше агентство Bloomberg писало, що Джо Байден не виключає запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна в разі нового вторгнення Росії в Україну.

Агресія Росії проти України – довідка УНІАН

Російська влада у 2014-му окупувала Крим. У тому ж році війська Росії вдерлися на частину Донбасу. РФ також підтримала бойовиків, які створили на частині сходу України самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Росія назвала захоплення Криму поверненням півострова в "рідну гавань", а вторгнення на частину Донбасу просто не визнала.

Низка західних країн покарали РФ за агресію проти України – запровадили санкції.

Восени минулого року конфлікт між Україною і Росією загострився – влада країни-агресора стягнула до нашого кордону багато військових і техніки.

Україна та низка її західних партнерів заговорили про те, що РФ може зважитися на повномасштабне вторгнення.

Наприкінці січня поточного року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що повномасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.

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