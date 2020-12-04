Москаленко наголосив, що партія "За майбутнє" йшла на вибори не заради посад.

"За майбутнє" буде добиватися справедливості в суді у справі щодо кулуарного голосування за кандидатуру на посаду голови Київської обласної ради від "Слуги народу".

Про це заявив один із керівників партії Ярослав Москаленко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожГолову Київської облради обирають з порушенням регламенту і законів - "За майбутнє""Наша фракція запропонувала мою кандидатуру на посаду спікера Київської облради. Нас підтримала фракція "ЄС". Я вважаю, що це велика честь, коли тобі довіряють стільки професійних і досвідчених людей. А про те, як я боровся за посаду, красномовно свідчить той факт, що я особисто зняв свою кандидатуру, коли побачив, у який фарс перетворили голосування фракції "Слуги народу", "Батьківщини" і ОПЗЖ. Ми не вважаємо цю ситуацію програшем. Ми сповнені рішучості довести цю справу до кінця і встановити справедливість", – написав Москаленко.

Він наголосив, що партія "За майбутнє" йшла на вибори не заради посад.

"Ні я, ні будь-хто інший з нашої партії не ішов на вибори заради посад чи для того, щоб домовлятися з владою. Ми ішли на вибори, щоб припинити беззаконня, хаос та економічну катастрофу, у які нас затягла, в тому числі, й нинішня влада. І посади для нас точно не самоціль. Наша головна мета – добробут людей. І цю мету розділяють абсолютно усі наші партійці на усіх рівнях", – зазначив Ярослав Москаленко.

Нагадаємо, під час голосування за кандидатуру голови Київської обласної ради, Ярослав Москаленко набрав 42 голоси підтримки при необхідних 43-х. А коли мало відбутись повторне голосування, депутати від фракцій "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина" покинули зал засідань. Згодом керівництво цих трьох фракцій не повідомило представникам інших партій і провело таємне засідання. На ньому вони прийняли одноосібне рішення про продовження сесії 27 листопада, де головою облради було обрано Олександра Склярова з партії "Слуга народу". Ярослав Москаленко взяв самовідвід. Депутати "Європейської солідарності" і "За майбутнє", які його підтримували, в знак незгоди покинули зал засідань. Остаточне рішення прийме суд.

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Автор: УНІАН