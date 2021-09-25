Росія розпочала збройну агресію проти України у 2014 році.

Міноборони США значно звузило співпрацю з росіянами після того, як Росія почала збройну агресію проти України.

Про це на брифінгу у Пентагоні заявив речник оборонного відомства Джон Кірбі.

Він нагадав, що Пентагон призупинив військову співпрацю з Росією з політичних та юридичних причин у результаті російських агресивних дій в Україні.

"Таким чином, наше спілкування з російськими військовими колегами обмежується хіба десятком контактів, які знижують ризики прорахунку чи дозволу військових операцій, і такими обговореннями високопоставлених лідерів, як, наприклад, у Сирії, де очолювана США коаліція затверджує повітряні й наземні шляхи уникнення конфліктів з російськими військовими", – повідомив Кірбі.

Читайте такожФБР допоможе українським слідчим у розслідуванні замаху на ШефіраРосія розпочала збройну агресію проти України у 2014 році, окупувавши окремі частини Донецької й Луганської областей, а також Крим. Підконтрольні Кремлю маріонеткові "уряди" нині контролюють українські території, порушуючи при цьому, зокрема, права людини.

Після нападу РФ низка країн світу засудила дії Кремля, запровадивши проти винуватців санкції. Окуповані території світ не визнає ані за Росією, ані незалежними.

Бої за звільнення Донбасу тривають дотепер. Російсько-окупаційні війська регулярно порушують режим припинення тиші, а сама Москва не йде на розв’язання конфлікту мирним шляхом.

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Автор: Яна Ставська