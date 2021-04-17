Президент Франції відзначив складність досягнення згоди щодо ситуації на сході України та ризики ескалації.

Читайте такожМеркель, Макрон і Зеленський закликали Путіна відвести війська від кордонів УкраїниПрезидент Франції Еммануель Макрон планує найближчим часом провести розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу після зустрічі французького лідера з українським колегою Володимиром Зеленським, опублікованій в суботу, 17 квітня.

Зокрема, зазначається, що Макрон і Зеленський поспілкувалися відеозв'язком з Меркель.

"Вони спільно зазначили, що висновки Паризького саміту від 9 грудня 2019 року лишаються повністю актуальними та вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Незабаром президент республіки проведе переговори з президентом Путіним", - йдеться в заяві.

Окрім того, Макрон підтвердив прихильність Франції до єдності та суверенітету України та відзначив складність досягнення згоди щодо ситуації на сході України та ризики ескалації.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова