Читайте такожМеркель, Макрон і Зеленський закликали Путіна відвести війська від кордонів УкраїниПрезидент Франції Еммануель Макрон планує найближчим часом провести розмову з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу після зустрічі французького лідера з українським колегою Володимиром Зеленським, опублікованій в суботу, 17 квітня.
Зокрема, зазначається, що Макрон і Зеленський поспілкувалися відеозв'язком з Меркель.
"Вони спільно зазначили, що висновки Паризького саміту від 9 грудня 2019 року лишаються повністю актуальними та вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Незабаром президент республіки проведе переговори з президентом Путіним", - йдеться в заяві.
Окрім того, Макрон підтвердив прихильність Франції до єдності та суверенітету України та відзначив складність досягнення згоди щодо ситуації на сході України та ризики ескалації.
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