Міністр повідомив про порушення з боку РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся у штаб-квартирі НАТО з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.

Він розповів у мікроблозі X, що під час зустрічі підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям та зацікавленість в розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва у сфері видобутку корисних копалин. Міністр зазначив, що це стане міцним підґрунтям для поглиблення двостороннього партнерства.

Водночас Сибіга зазначив, що українська сторона зробила конкретні кроки для досягнення миру, але Росія продовжує зволікати:

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"Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я".

Припинення вогню в Україні

Нагадаємо, українська сторона неодноразово наполягала на дотриманні умов перемир'я та закликала міжнародну спільноту до суворого контролю за його виконанням.

Водночас, Росія звинувачує Україну в ударах по енергетичній інфраструктурі та заявляє про можливість виходу з угоди про припинення атак на енергетику.

Тим часом у Білому домі заявляють, що американський президент Дональд Трамп невдоволений як Зеленським, так і Путіним.

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