Він також заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив нову заяву щодо мирних переговорів України і Росії та можливої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як повідомляє www.memurlar.net, про це він сказав у заяві після саміту БРІКС.

Зокрема, Фідан нагадав, що найближче до миру Росія і Україна підійшли під час переговорів у Стамбулі.

Також він заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів і що очікується відповідь України. Він також поділився новинами щодо можливої зустрічі російського лідера Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

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Порівняно з минулими випадками, усі, включно з Путіним, не бачать жодних проблем у проведенні зустрічі, зазначив він.

"Немає жодних перешкод, щоб Трамп, Путін, Зеленський і наш президент провели зустріч", - додав Фідан.

Переговорний процес України та Росії

Нагадаємо, останній раунд переговорів між Україною і Росією відбувся 2 червня в Стамбулі за посередництва Туреччини.

За словами міністра оборони Рустема Умерова, Україна планує перейти до обговорення зустрічі Зеленського і Путіна вже після узгодження гуманітарних питань із Москвою. Він також зазначив, що додаткові роз'яснення щодо перебігу переговорів і формату продовження будуть надані незабаром.

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