Міністр зазначає, що це планується після завершення обговорень з гуманітарних питань.

Після завершення обговорень на переговорах з Росією з гуманітарних питаньУкраїна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження.

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", - наголосив Умєров.

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Міністр нагадав, що ініціатива перемовин щодо припинення вогню виникла ще на початку року - прозвучала від президента США Дональда Трампа в січні, який публічно заявляв, що ситуацію можна врегулювати в дуже короткі терміни.

"Україна від початку послідовно підтримувала ідею припинення вогню". – нагадав Умєров.

Міністр зазначив, що на переговорах основні теми обговорення: Ceasefire – припинення вогню, гуманітарний трек – обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей, можлива зустріч лідерів країн.

Він нагадав, що за дві останні зустрічі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було: російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти.

"Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії. З питань гуманітарних обмінів Україна завжди демонструвала послідовність: програма обмінів діє вже третій рік. Скоріше за все Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску", - зазначив Умєров.

Новий ранд перемовин між Україною та Росією

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 червня, прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дата нового раунду переговорів між Україною і Росією в Стамбулі визначатиметься після того, як закінчаться всі етапи обмінів полоненими і тілами загиблих, про які сторони домовилися під час зустрічі 2 червня.

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