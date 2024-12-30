'Це буде складніше': Трамп послабив риторику щодо обіцянок завершити війну 'за добу', - The Hill

Резонансні передвиборні обіцянки обраного президента США виявилося не так легко реалізувати.

Обраний президент Дональд Трамп у ході передвиборчої кампанії проголосив масштабні обіцянки, зокрема покласти край війні в Україні ще до вступу на посаду та підтримувати економіку США за допомогою тарифів.

Однак після перемоги на виборах у листопаді Трамп визнав, що реалізувати ці обіцянки може бути складніше, ніж передбачалося, пише The Hill.

Питання України та війни

Трамп неодноразово заявляв, що завершить конфлікт між Україною та Росією за короткий термін. У вересневих дебатах він сказав, що війна може бути завершена, ще до того, як він офіційно стане президентом. Однак у своїх подальших заявах Трамп наголошував, що вирішити ситуацію в Україні буде складніше, ніж знизити напруженість на Близькому Сході.

Відео дня

На прес-конференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп зазначив, що врегулювання конфлікту потребуватиме готовності президента України Володимира Зеленського та правителя Росії Володимира Путіна до укладення компромісів. Водночас він не уточнив, які саме поступки мають зробити обидві сторони.

Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю Fox News висловив думку, що Трампу буде "просто" вплинути на Путіна. "Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка сильніша", – заявив Зеленський.

Економічні обіцянки та тарифи

Серед ключових обіцянок Трампа було зниження цін на продукти шляхом збільшення енергопостачання. Він часто критикував адміністрацію Байдена за високу інфляцію та заявляв, що зниження вартості товарів буде одним із його пріоритетів.

Проте у своїх пізніших інтерв’ю Трамп був обережнішим щодо цих заяв. В інтерв’ю журналу Time він зазначив: "Важко збити речі, які піднялися".

Демократи звинуватили Трампа в порушенні своїх обіцянок ще до початку президентства. Сенаторка Елізабет Воррен написала на платформі X: "Кандидат Трамп пообіцяв знизити ціни на продукти, але тепер, здається, навіть не збирається намагатися".

Попри амбітні заяви щодо України та економіки, реалізація обіцянок Трампа стикається з численними викликами. На тлі заяв про складнощі в регулюванні глобальних конфліктів і економічної політики, критики відзначають, що передвиборча риторика Трампа може відрізнятися від реальних дій.

"Мирний план Трампа": що про нього відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, західні ЗМІ з посиланням на обізнані джерела писали, що "мирний план" обраного президента США може передбачати відмову України від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. За словами джерел, Трамп поки не знає, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Директор Мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь вважає, що обраний президент США Дональд Трамп може підписати два окремі меморандуми з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він також висловив думку, що Трамп спробує заморозити війну, бо закінчити її неможливо.

А от колишній посол України у США Олег Шамшур сказав, що можна лише здогадуватися і робити припущення, якими будуть основні елементи мирного плану Трампа. "Чесно кажучи, те, що ми знаємо, абсолютно не додає не те що оптимізму, а вганяє в такий глибокий песимізм", - зазначив Шамшур.

Вас також можуть зацікавити новини: