Голова української делегації назвав основні теми та питання, на які звернуть увагу учасники переговорів.

Українська делегація прибула у Джидду (Саудівська Аравія), де сьогодні, 11 березня, відбудуться переговори з представниками США.

Про це заявив очільник української делегації, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - зазначив Єрмак.

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Переговори у Джидді - головне

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати та Україна готуються до напружених переговорів у Джидді (Саудівська Аравія), які відбудуться через десять днів після емоційної сцени в Овальному кабінеті, коли Україна відчула на собі гнів Дональда Трампа.

За даними The Economist, у переговорах беруть участь впливові представники обох сторін. Американську делегацію очолять держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц, однак ключову роль може відіграти Стів Віткофф – довірена особа Трампа, який нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним.

З українського боку переговори очолить Андрій Єрмак, найближчий радник Володимира Зеленського, разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, міністром оборони Рустемом Умєровим і військовим помічником Павлом Палісою. Однак у Трампа скептично ставляться до Єрмака, що може ускладнити діалог. При цьому Зеленський у цей час перебуватиме в Ер-Ріяді, що Київ пояснює випадковим збігом обставин.

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