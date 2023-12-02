Радикально вплинути на загальний геополітичний розклад можуть російські псевдовибори президента.

В результаті очевидно недемократичних виборів в Росії, які відбудуться в березні, Володимир Путін остаточно втратить легітимність як законний керівник держави. Це може стати переломним моментом у війні, заявив в інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський.

"Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони проходять – всі знають, яким буде результат ... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До слова, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна", - сказав Зеленський.

На його думку, західний світ без нагадувань з Києва має сам розуміти, що не потрібно визнавати російські вибори через їхню недемократичність.

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"Дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів. Щоб мені не доводилося це робити – дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ все це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну", – зазначив президент.

Водночас Зеленський нагадав, що всередині Росії сьогодні немає реальної політичної опозиції Путіну.

"Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом в середині", – вважає він.

Президентські вибори в Росії

Як писав УНІАН, у березні 2024 року в Росії мають відбутися чергові президентські вибори. Володимир Путін поки офіційно не оголосив про свої наміри балотуватися на свій вже п'ятий термін.

Багато аналітиків сходяться на думці, що запеклий штурм Авдіївки – це спроба отримати видимий успіх на фронті, щоб Путін міг оголосити про своє висунення на тлі "хороших новин" з фронту. Так цю ситуацію розцінює і Володимир Зеленський.

А на практиці підготовка до перепризначення Путіна президентом стартувала в Росії ще навесні. Журналісти з'ясували, що на нарадах у Кремлі була поставлена мета: за результатами березневих виборів Путіну мають "намалювати" не менше 77% голосів.

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