Путін хоче результат ще вищий, ніж було минулого разу.

У Кремлі відбулася нарада "внутрішньополітичного блоку", на якій обговорили підготовку до президентських виборів 2024 року. Як розповіли виданню РБК обізнані джерела, влада має намір отримати результати не нижчі, ніж минулого разу.

Учасники наради виходили з того, що вибори пройдуть в планові строки, про що раніше говорив Володимир Путін.

"Обговорювалося побажання - результат кандидата від влади, як і явка, повинен бути вище, ніж в 2018 році", – розповів один зі співрозмовників видання.

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Базовий сценарій підготовки до виборів передбачає, що кандидатом від влади знову буде Володимир Путін. Хоча сам він поки публічно не заявляв про плани брати участь у чергових виборах.

При цьому Кремль розраховує, що жителі окупованих територій України забезпечать додаткові голоси.

"Підтримка Путіна на "нових територіях" висока. (...) Люди, які голосували за приєднання до Росії, з величезною часткою ймовірності проголосують на президентських виборах за Володимира Путіна", – кажуть джерела.

Видання нагадує, що на виборах 2018 року Путін нібито отримав 76,7% голосів при явці 67,5%.

Вибори Президента Росії 2024 року

Згідно з російським законодавством чергові вибори президента повинні відбутися 17 березня 2024 року. Формальне рішення про дату виборів ухвалить Рада Федерації РФ за 90-100 днів до дати самих виборів.

Щоб Путін міг і далі балотуватися на пост президента, в 2020 році в Росії відбулося так зване "обнулення" його президентських строків. Тобто за законом в РФ тепер вважається, що у Путіна ще не було жодного президентського строку, тому конституційне обмеження на два строки його не стосується.

Багато експертів вважають, що Путін втратить владу не в ході виборів, а через військову поразку в Україні. Так, за словами колишнього глави Генштабу Британії Річарда Даннатта, Україна проведе успішний контрнаступ навесні-влітку, що поставить Путіна під удар з боку його оточення.

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