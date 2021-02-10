Учасники повісили на ворота будинку Малюськи банер "можливо, ваш сусід колаборант".

Ветерани війни на Донбасі, представники «Правого сектора» і небайдужі громадяни 9 лютого провели мітинг біля будинку глави Мін'юсту Дениса Малюськи, в ході акції було заявлено, що міністр повинен понести відповідальність за передачу ринку «Столичний» представникам "Єнакіївської мафії" - соратникам Армена Саркісяна («Армен Горлівський»). Активісти також стверджують, що внаслідок передачі ринку "Столичний" міністр може бути причетний до фінансування тероризму на Донбасі.

Учасники акції повісили на ворота будинку Малюськи плакат "Можливо, ваш сусід колаборант", палили фаєри і скандували "Малюська, виходь!", пише Апостроф.

Також активісти вимагали у міністра відповісти на питання, на яких підставах він втручається в роботу держреєстрів і скасовує рішення судів, підігруючи тим самим "єнакіївської мафії".

"Як Ви знаєте, ми вже приїжджали до міністра Малюськи на роботу, вимагали, щоб він вийшов і озвучив свою позицію, як це він вміє за один день приймати рішення, які звичайним людям даються місяцями. А саме - про скасування рішення суду, зміни даних Державних реєстрів. І нам дуже б хотілося отримати від нього правову оцінку його ж протиправних дій щодо втручання в роботу офісу протидії рейдерству, тому що, наскільки нам відомо, саме за його вказівкою офіс приймає незаконні рішення за один день", - заявив глава Київської організації" Правого сектора " Юрій Гуренко.

Він вказав на можливу присутність "особистого інтересу" Малюськи в цій справі.

"Ми сьогодні і приїхали в гості до міністра, і хочемо донести просту думку - корупціонерам не місце в Україні. Якщо він взяв гроші, він, звичайно, може їх витратити. Перешкодити ми йому не можемо. Але здійснювати злочинні дії, виконувати злочинні накази "Єнакіївського угруповання" - він не має ніякого морального права. І, тим більше, як міністр з використанням службового становища", - зазначив Юрій Гуренко.

За словами активістів, вони мають намір притягнути до відповідальності чиновників Мін'юсту. Слід зазначити, що міністр Малюська до мітингувальників не виходив.

Слід зазначити, що активісти восьмий тиждень вимагають не допустити незаконного захоплення ринку «Столичний» представниками «Єнакіївської мафії». Вони стверджують, що за кошти з «чорної готівки» на ринку, може фінансуватися сепаратизм на Донбасі. Активісти неодноразово зверталися до Служби безпеки України з цього питання.

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Автор: УНІАН