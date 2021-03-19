Зокрема, пропонується прокурорам і слідчим надати право отримувати доступ до документів на підставі власних постанов, без участі слідчих суддів.

Окремі ініціативи, які озвучуються під час засідань Робочої групи комісії з правової реформи, яка напрацьовує зміни до Кримінального процесуального кодексу, фактично дублюють положення КПК радянських часів.

Про це під час засідання Ради адвокатів України заявила його голова Лідія Ізовітова, передають Українські Новини.

"Під час останніх засідань цієї робочої групи, куди все ж увійшли наші представники... Ми побачили, що озвучені новели - це фактично ретроспектива. Вони хочуть відновити Кримінально-процесуальний кодекс на подобі 1960 року", - розповіла вона.

Зокрема, пропонується прокурорам і слідчим надати право отримувати доступ до документів на підставі власних постанов, без участі слідчих суддів.

Також пропонується надати прокурору та слідчому право самостійно обирати такі заходи, як особисте зобов'язання та особиста порука.

"Ці та ряд інших пропозицій свідчать про спробу повернутися до КПК радянських часів", - зазначила Ізовітова.

Вона підкреслила, що не можна відходити від принципів судового контролю в КПК. Тому таким пропозиціям необхідно надавати максимальний розголос.

Як повідомлялося, Ізовітова заявляла, що в 2020 році правоохоронці провели понад 200 обшуків або затримань адвокатів.

У 2019 було зафіксовано 3,5 тис.випадків порушення прав адвокатів.

Адвокати готові виходити на страйки через систематичне порушення їхніх прав.

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Автор: Іван Бойко