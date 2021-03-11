Перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.

Міністерство юстиції подало до Окружного адміністративного суду столиці позов про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у Facebook.

"Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду м. Києва позов про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія", - зазначив він.

Малюська пояснив, що підставами для подання позову стали численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує як свого "лідера" - проросійським блогером Анатолієм Шарієм.

Нормативна підстава позову - стаття 21 "Заборона політичної партії" закону "Про політичні партії в Україні".

"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчать матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - додав він.

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За словами міністра, перше засідання суду у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.

Підозра Шарію про держзраду: що відомо

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

25 лютого Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголошено у державний розшук.

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Автор: Костянтин Гончаров