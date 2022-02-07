У посольстві зазначають, що це не остання партія озброєння для ЗСУ / фото: U.S. Embassy Kyiv
У посольстві США показали чергову, вже восьму партію безпекової допомоги Збройним Силам України.
Відповідні фото опублікували у Twitter-акаунті посольства.
"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожМакрон і Байден говорили щодо України: про що домовилисяУ посольстві також анонсували нові поставки.
"Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - додали у заяві.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, чи вистачить військовим зброї для захисту від Росії.