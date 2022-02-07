Це вже восьма поставка США для ЗСУ.

У посольстві США показали чергову, вже восьму партію безпекової допомоги Збройним Силам України.

Відповідні фото опублікували у Twitter-акаунті посольства.

"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМакрон і Байден говорили щодо України: про що домовилисяУ посольстві також анонсували нові поставки.

"Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - додали у заяві.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, чи вистачить військовим зброї для захисту від Росії.

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