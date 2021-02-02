Монобільшість намагалася збільшити вартість послуг, що надаються державними нотаріусами та виконкомами місцевих рад.

У Верховній Раді не вистачило голосів за ініціативу збільшити в сотні разів держмито за нотаріальні дії, котрі надаються державними нотаріальними конторами та виконкомами місцевих рад.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Політик зазначила, що відповідний законопроект №3236-1 монобільшість намагалася провести за скороченою процедурою.

"Здавалося б, при чому тут турборежим? Однак за скороченою процедурою монобільшість намагалася збільшити вартість послуг, що надаються державними нотаріусами та виконкомами місцевих рад. Автори законопроекту хотіли засвідчення заповітів зробити дорожче в 300 разів, довіреностей – у 50-750 разів, завірення копій документів і виписок із них – у 100 разів, завірення підпису - у 500 разів, а видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів намагалися збільшити в 167 разів", - уточнила парламентарій.

Враховуючи, що значна частина українців через постійно зростаючі тарифи й низькі соціальні виплати змушені виживати, а також той факт, що послугами державних нотаріусів, як правило, користуються саме соціально незахищені громадяни, збільшувати вартість нотаріальних послуг неприпустимо, підкреслила Тетяна Плачкова.

"Необхідність цього підвищення його ідеологи пояснювали невідповідністю чинних на сьогодні ставок реаліям. Цікаво, що про невідповідність реаліям прожиткового мінімуму, мінімальних пенсій і зарплат, про невідповідність реаліям соціальних виплат і нездатності людей платити за найнеобхідніше автори цих підвищень не згадали. На щастя, голосів протягнути цей законопроект не вистачило. Рада направила його на повторне перше читання", - резюмувала Тетяна Плачкова.

Нагадаємо, що раніше ініціативу з ліквідації всіх державних нотаріальних контор висував міністр юстиції України Денис Малюська.

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Автор: УНІАН