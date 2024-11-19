За його словами, українці мають бути найшвидшими в ухваленні та реалізації необхідних рішень

Президент Володимир Зеленський представив у парламенті другий пункт плану стійкості для України. Він стосується вступу нашої країни до Євросоюзу та НАТО.

"Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС і тому кожен в Україні має бути найшвидшим в ухваленні та реалізації відповідних рішень, які трансформують нас, українську державу. Ключові принципи перетворень в нашій державі та необхідні рішення будуть зазначені у додатку до цього пункту плану стійкості щодо євроінтеграції", - зазначив він.

Президент нагадав, що план перемоги України починається з пункту про негайне запрошення до НАТО. Зеленський наголосив, що цей момент є життєво важливим для нашої держави.

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"Запрошення - це політичний крок, який не змінює докорінно безпекових умов для партнерів та не означає для України негайної активізації 5 статті договору про НАТО, хоча наші люди на це заслуговують... Ми вклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони члени НАТО і вони підтримують вступ України в НАТО. Це число свідчить про те, що нас від Альянсу не відділяє нічого. Фундаментально. Тільки дефіцит сили, політичної волі. До речі, не української", - додав президент.

Він впевнений, що Україна зможе переконати партнерів бути сміливими, й наголосив, що членство в Альянсі могло вберегти Україну він нападу РФ.

"Альянс НАТО - це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням партнерами історичної помилки. Те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни", - підсумував голова держави.

План стійкості Зеленського

Як повідомляв УНІАН, у жовтні український лідер представив План перемоги главам держав і урядів усіх країн-членів Європейського Союзу.

14 листопада Зеленський оголосив, що незабаром буде презентовано внутрішній План стійкості, який складатиметься з 10-ти пунктів - "того, що потрібно, щоб Україна вистояла".

Як пише The Times, план покликаний підняти моральний дух, підірваний перемогою Дональда Трампа на виборах, а також запевнити громадян, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку США.

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