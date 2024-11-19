Перший пункт плану - це єдність.

Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості України.

Як зазначив український лідер, Україна має право самостійно визначати, як жити далі. Але щоб змогти реалізувати це право, потрібно зараз вистояти і не посипатись, і для цього потрібна внутрішня стійкість.

Він зазначив, що за тисячу днів війни українці, зрозуміло, змінились.

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"Українці виправили історичну помилку поколінь, які боролися заради нашої держави у попередні часи. Ми не втратили єдності, не втратили нашої держави. Ми не стали битись один з одним, конкурувати за Україну один проти одного і тому не стали внутрішньо слабкими. І тому Україна може перемогти Росію", - зазначив президент.

Зеленський заначив, що перший пункт плану стійкості - це єдність – "це те, без чого не може бути необхідних результатів плану перемоги".

"В кожній війні, щоб не програти її, є речі, які може зробити сам народ і є те, що можна зробити тільки в єдності з союзниками. Саме тому потрібні ці два документи – те, що ми очікуємо від себе, і те, що ми очікуємо від наших партнерів", - наголосив президент.

Він зазначив, що єдність України має об’єднувати і її союзників:

"Світ може бути глухим до окремих голосів, але не до цілого народу, який знає чого хоче, працює об’єднано і вміє досягати своїх цілей".

План стійкості України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент Зеленський представив План перемоги главам держав і урядів усіх країн-членів Європейського Союзу.

14 листопада президент Зеленський оголосив, що незабаром буде презентовано внутрішній План стійкості, який складатиметься з 10-ти пунктів - "того, що потрібно, щоб Україна вистояла".

Як писав The Times, план покликаний підняти моральний дух, підірваний перемогою Дональда Трампа на виборах, а також запевнити громадян, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку США.

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