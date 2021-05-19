Вона повідомила, що дана інформація не відповідає дійсності.

Директор комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева не є ймовірним кандидатом на пост прес-секретаря президента України Володимира Зеленського.

У коментарі УНІАН Побєдоносцева повідомила, що інформація про те, що вона займе крісло, що стало вакантним з відходом Юлії Мендель, не відповідає дійсності.

Як повідомляв раніше УНІАН радник глави держави Михайло Подоляк, Ірина Побєдоносцева, ймовірно, буде вести модерацію прес-конференції президента України, яка запланована на 20 травня і яка пройде на території Державного підприємства "Антонов" у Києві на вулиці Туполєва.

Прес-конференція Зеленського 20 травня-чого чекати:

Прес-конференція Зеленського до другої річниці президентства відбудеться на держпідприємстві "Антонов" завтра, 20 травня. Минулого разу велику прес-конференцію Зеленський проводив 20 травня 2020 року - рівно через рік після своєї інавгурації.

Михайло Подоляк повідомив, що Зеленський підбиватиме підсумок двох років роботи, проаналізує конкретні результати в конкретних реформах, позначить подальші напрямки трансформації країни і частково відкриє завісу того, що відбуватиметься під час серпневого святкування 30-річчя незалежності України.

Очікується, що звітувати про свою роботу і відповідати на запитання преси глава держави буде близько 2-2, 5 годин.

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Автор: Андрій Софін